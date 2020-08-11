شكرا لقرائتكم خبر عن غلق لجان الاقتراع في أول أيام انتخابات «الشيوخ» بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلق 757 قاضيا في المنيا صناديق التصويت في تمام التاسعة مساء الثلاثاء، وقاموا بتشوين الصناديق داخل 577 مركزا انتخابيا من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا بحضور مندوبي المرشحين.

وقام القضاة بغلق الصناديق بالاقفال البيضاء ذات الارقام السرية، وحرروا محاضر اجراءات بانتهاء اعمال التصويت في اليوم الاول.

وواصلت غرفة العمليات باللجنة المشرفة على الانتخابات وديوان عام المحافظة ومديرية الأمن أعمالها لمتابعة تحركات القضاة وعودتهم إلى مقار استراحتهم.

وقامت الأجهزة الأمنية بتأمين 577 مركزا انتخابيا وتعيين حراسة مشددة عليها لحين إعادة فتح اللجان واستأنف التصويت في التاسعة من صباح الأربعاء.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

Advertisements

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

غلق صناديق التصويت في المنيا

غلق صناديق التصويت في المنيا

غلق صناديق التصويت في المنيا

غلق صناديق التصويت في المنيا