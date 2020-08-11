شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء التصويت في أول أيام انتخابات «الشيوخ» بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت لجان التصويت في انتخابات الشيوخ بالدقهلية في التاسعة مساء الثلاثاء، على أن تستأنف التصويت في التاسعة صباح الأربعاء.

وأغلق القضاة محاضر اليوم الأول، وشمعوا الصناديق بالأقفال البلاستيكية ذات الأرقام المسلسلة التي يتم إثباتها في محضر لمضاهاتها في بداية اليوم الثاني.

وتسلمت قوات تأمين اللجان الصناديق، وتم نقلها في غرف محكمة الغلق، وتم تشميع أبوابها بالشمع الأحمر تحت حراسة الشرطة لحين إعادة تسليمها للقضاة الأربعاء.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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