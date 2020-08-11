شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: المشاركة في انتخابات «الشيوخ» بالقرى أكبر من المدن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ مر بسلام وكان هناك حالة من الانتظام والالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأضاف في مداخلة مع برنامج «على مسئوليتي»: «مستعدين لتوفير أي وسيلة مواصلات لمواطن يريد الذهاب إلى اللجنة الانتخابية على أن تعيده لمنزله مرة ثانية».
وأكد أن الأجواء كانت مهيأة للانتخابات والإجراءات الاحترازية تم اتخاذها على أكمل وجه.
ولفت إلى أن الإقبال كان هادئ في الفترة الصباحية وزاد في الفترة المسائية، مؤكدا أن المشاركة في عملية التصويت في القرى أكثر من المدن.
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