شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات»: لا مخالفات في اليوم الأول لسباق «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وذلك عقب غلق رؤساء اللجان الفرعية باب الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء، مع السماح للناخبين المتواجدين بجمعية الانتخاب بالإدلاء بأصواتهم.

وقال «لاشين» إن اليوم الأول للاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ مر بشكل هادئ دون رصد معوقات أو مخالفات من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية برمتها، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات الهيئة المشكلة برئاسة المستشار أسامة غازي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اطمأنت على عمليات الاقتراع منذ انطلاقها في التاسعة صباحا وحتى غلق باب الاقتراع في التاسعة مساء.