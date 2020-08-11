شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: فرصة للطلاب والمعلمين للوصول لمصادر منصة Britannica من خلال بنك المعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك قصة للطلاب والمعلمين، لمعرفة كيفية الوصول إلى كل مصادر Britannica من خلال موقع بنك المعرفة المصرى ولمعرفة كيفية استخدام الأدوات المختلفة المتاحة من Britannica.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: سجل الآن لحضور تدريب the Britannica school يوم الأثنين ١٧ أغسطس ٢٠٢٠، الساعة ٣:٠٠ مساءً: Advertisements For all students and teachers, this is your chance to know how to access Britannica resources from the Egyptian Knowledge Bank website and to know all about the different features. Register now to attend the Britannica school training on Monday, 17th August, 2020 at 3:00 pm:

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