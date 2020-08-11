شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: صادرات الخضر والفاكهة تتخطى 3.7 مليون طن والبطاطس بالمركز الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة إلى أكثر من 3.7 مليون طن حتى الآن ، حيث تلقى السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار ، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 5 أغسطس الحالي.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 3 مليون و781 ألف و207 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة ، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

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وأضاف القصير، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و388 ألف 910 طن ، بالإضافة إلي تصدير 673 ألف و697 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 287 ألف و946 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 128 ألف و136 طن، في حين احتل الثوم على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 31 ألف و 524 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 20 الف و761 طن .

بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 15 ألف و361 طن، يليها في المركز الثامن الرمان بإجمالي 5 الف و 399 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 الف و523 طن، بينما حصلت المانجو على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 3152 طن ، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 2902 طن، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 2266 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 911 طن.



