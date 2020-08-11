شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات القضاة: رؤساء اللجان حرصوا على مساعدة كبار السن ومتحدى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار حمدى معوض عبد التواب عضو غرفة عمليات نادى القضاة، إن اليوم الأول من التصويت انتهى دون أى من المعوقات للعملية الانتخابية لرؤساء اللجان بل وشهد مشاهد بطولية من قبل القضاة فى تذليل المعوقات على كبار السن ومتحدى الإعاقة والمرضى خلال عملية التصويت.

وتابع عضو غرفة عمليات القضاه في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أعضاء الهيئات القضائية قدموا درسا فى التفانى فى حب الوطن والمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ بما يساهم في إقرار المصريين لحقوقهم الدستورية واستكمال كامل مؤسسات الدولة المصرية.

وكان مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أعلن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر النادى فى شارع شامبليون بوسط البلد، لمتابعة سير أعمال انتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ يومي 11 و12 أغسطس الجاري، من كل جوانبها بداية من استلام القضاة المظاريف، وحتى انتهاء عمليتي الاقتراع والفرز.

Advertisements

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومطروح 5 مرشحين).

وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.