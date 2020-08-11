الصحة: إجراءات صارمة لمواجهة كورونا داخل لجان انتخابات مجلس الشيوخ

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، وجود فرق طبية داخل اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ تتولى عملية الكشف الطبي عن المترددين على اللجان للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا. وأوضحت الوزارة، أنه يتم قياس درجات الحرارة لكافة المترددين على المقرات الانتخابية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، وحصر وتسجيل أسماء الناخبين أو مراقبى اللجان ممن تظهر عليهم أعراض اشتباه وعمل بلاغ يومى لمديرية الشئون الصحية بكل محافظة.

وأكدت التزام المراقبين باللجان الانتخابية بالكمامات طوال فترة عملهم، وتوفير سبل الحماية لكافة المشرفين على العملية الانتخابية، بالإضافة التهوية الجيدة لقاعات اللجان الانتخابية، واتباع تعليمات مكافحة العدوى في تطهير كافة القاعات المخصصة للعملية الانتخابية.

ولفتت الوزارة، إلى التزام كل ناخب بالكمامة طول فترة تواجده بالمقر الانتخابي، كما يقوم المراقب بتطهير يديه بالكحول قبل توزيع أوراق الانتخابات مباشرة مع ارتداء قفاز، بالإضافة إلى خروج الناخب بانتظام بعد الإدلاء بصوته لمنع التزاحم.

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وأشارت إلى أنه يتم تطهير الأسطح بمقر اللجان والقاعات والأبواب والنوافذ بشكل دوري على مدار اليوم، لافتة إلى أنه يتم إبلاغ رئيس اللجنة فورًا عند ظهور أى أعراض مرضية على أى من الناخبين أو المراقبين ونقلهم فورًا بسيارات الإسعاف المجهزة المتواجدة أمام اللجان إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أعلنت عن خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تضمن الدفع بـ 2858 سيارة إسعاف مجهزة وتوزيعها بمقار اللجان ومحافظات الجمهورية أثناء الانتخابات، و11 لانش إسعاف نهري، وما يقرب من 7 آلاف من الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية للناخبين والمواطنين بالمقار الانتخابية.