شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة توفر وسيلة نقل لمسنين أصرا على التصويت فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لفتة انسانية أستجاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لطلب مواطنة تقيم بشارع جوده الحصري متفرع من شارع المساكن بحي بولاق الدكرور، وقد تقدمت بشكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية لبعد مقر لجنتها الانتخابية وتعانى من أعراض مرضية ما يصعب عليها الادلاء بصوتها الانتخابى، وناشدت المسئولين مساعدتها فى ممارسة حقها الدستوري والأدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ .

وعلي الفور كلف محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور بسرعة التواصل مع المواطنة وتوفير وسيلة نقل لها لاصطحابها لمقر لجنتها الأنتخابية الكائن بمدرسة طه حسين الابتدائية المشتركة بشارع المدرسة بصفط اللبن للأدلاء بصوتها الانتخابى وإعادتها لمحل سكنها مرة أخري .

كما حرصت المواطنة على الاتصال تليفونيا بمحافظ الجيزة لتقديم الشكر له للاستجابة السريعه لشكواها .

ومن جانبه دعا المحافظ المواطنين علي ضرورة النزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وممارسه حقهم الانتخابى فى المناخ الديمقراطى الذى تشهده بلدنا حاليا .

وأستجاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لطلب مسن يقيم بشارع عبد السلام الشافي بحي بولاق الدكرور وقد تقدم بشكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية لبعد مقر لجنته الأنتخابية ويعاني من أعراض مرضية وصعوبه في التنقل ما يصعب عليه الادلاء بصوته الانتخابى ويناشد المسئولين مساعدتة فى ممارسة حقه الدستوري والأدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ .

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وعلي الفور كلف محافظ الجيزة كلا من هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة ورئيس حي بولاق الدكرور بسرعة التواصل مع المواطن سيد سلطان جاد مقدم الشكوي وتوفير وسيلة نقل له لاصطحابه لمقر لجنته الانتخابية للأدلاء بصوته الانتخابي واعادته لمحل سكنه مرة أخري .

كما حرص المواطن على الاتصال تليفونيا بمحافظ الجيزة لتقديم الشكر له للاستجابة السريعة للشكوي .

وفي نفس الاطار استجاب محافظ الجيزة لشكوي مواطن من بعد مقره الانتخابي عن محل سكنه في حدائق الاهرام ورغبته في الادلاء بصوته

حيث وجه محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بتوفير وسيله تنقل للمواطن لممارسه حقه الانتخابي والتصويت بلجنته الانتخابية بمدرسة كفر غطاطي الابتدائية وقد تم علي الفور نقل المواطن وقام بالتصويت .