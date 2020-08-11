شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لنادى القضاة يطالب بتجهيز بعض اللجان الانتخابية لمنع الزحام وتوفير وسائل نقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة بأن غرفة عمليات نادي قضاة مصر لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2020 برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي أصدرت بيانها الأول والذي جاء فيه:

تابع المتحدث الرسمي باسم نادى القضاة فى بيان له صدر منذ قليل أن غرفة العمليات المشكلة بنادي القضاة أكدت انتظام السادة القضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الأول للانتخابات ومباشرتهم فتح اللجان والبدء في عملية التصويت وتلقت الغرفة شكوى من بعض رؤساء اللجان الفرعية بعدم مناسبة بعض مقار اللجان وجاهزيتها لسير العملية الانتخابية لأدائهم دورهم في الإشراف عليها على الوجه الأكمل والذي يستمر لأكثر من ١٢ ساعة متواصلة على مدار يومين.

ويطالب نادي القضاة القائمين على تنظيم العملية الانتخابية ونظرًا لعدم إمكانية تغيير تلك اللجان بضرورة مراجعتها والعمل على تهيئتها لاستمرار العملية الانتخابية بشكل مقبول، وعلى الزملاء إخطار اللجان العامة التابعين لها بملاحظاتهم في هذا الشأن.

كما تطالب الغرفة من القائمين على تنظيم العملية الانتخابية بأخذ تخوف الزملاء من الزحام باللجان العامة وقت التسليم غدًا نظرًا لقلة عددها الملحوظ عن الاستحقاقات الانتخابية السابقة وأخذ ملاحظاتهم ومقترحاتهم فى هذا الشأن كذا في شأن توفير وسائل لنقل دفاتر الأصوات المتبقية إلى اللجان العامة بعين الاعتبار حرصاً على سلامة جميع المشاركين.

وإذ يتقدم مجلس الإدارة للقضاة المنوط بهم الإشراف على العملية الانتخابية في ربوع مصر بجزيل الامتنان والتقدير على جهدهم الكبير للاضطلاع بهذه الرسالة في هذه الظروف وحراستهم وعي المواطنين وتحملهم كل الصعاب لأداء واجبهم الوطني بكل تجرد وأمانة.

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومطروح 5 مرشحين).

وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.

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صور مرفقة مع البيان صور مرفقة مع البيان

احدى الصور المرفقة بالبيان

احد اللجان احد اللجان