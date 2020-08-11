شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متزايد من الناخبين على لجنة الانتخابات بوزارة الزراعة بالدقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اللجنة الفرعية رقم 77 والمنعقدة بوزارة الزراعة إقبالا متزايدا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، فيما حرصت اللجنة على تسليم الناخبين كمامات لحظة دخولهم للإدلاء بأصواتهم كإجراء احترازي للوقاية من كورونا، كما حرصت اللجنة على مساعدة الناخبين في إنهاء إجراءات التصويت.

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.