شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: تقويم كيمبردج لطلاب الثانوية البريطانية iG غير عادل ويمثل ظلما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، نظام التقويم الذى وضعته كيمبردج فى الثانوية البريطانية iG، مؤكدا أن نظام التقويم غير عادل على الاطلاق حيث خالفت المعايير التي أعلنتها سابقا في التقويم والتي تعتمد على تقديم الأدلة Evidences على مستوى الطالب، والمتمثلة في التكليفاتAssignments، والامتحانات القصيرة quizzes، وامتحانات المحاكاة mocks.

وأكد رئيس جامعة القاهرة فى تصريح له، أن العديد من الأسر والطلاب والاساتذة تواصلوا معه وطلبوا ايصال صوتهم وشعورهم بالظلم من نتائج كيمبردج والتي لم تأخذ الادلة من المدارس، واعتمدت على معايير غير عادلة، وخالفت كل ما أعلنته المدارس وما اخبر به المدرسون الطلاب، مما تسببت في شعور عدد كبير من الطلاب على مستوى العالم بعدم العدالة وهم في هذه السن المبكرة، على الرغم من انهم اختاروا نظاما تعليميا صعبا وبذلوا جهودا كبيرة .

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أنه فى الوقت الذي حصل فيه العديد من الطلاب على درجات اقل بكثير من مستواهم وتتعارض مع جهودهم المثبتة بالأدلة، وتتعارض مع تاريخهم ودرجاتهم في السنوات الماضية، حصل طلاب آخرون على درجات اعلى بكثير من مستواهم دون دليل واضح، وهذا بسبب النظام غير العادل الذي اتبعته كيمبردج والذي لا يقوم على آى نوع من الأدلة لأسباب غير مفهومة ودوافع من الواضح أنها غير علمية.

وأشار الدكتور محمد الخشت إلى أن العديد من الأسر والطلاب والاساتذة تواصلوا معه وطلبوا إيصال صوتهم

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وطالب رئيس جامعة القاهرة بسرعة تدارك هذا النظام غير العادل والعمل على منح الطلاب درجاتهم الحقيقية على أساس الأدلة أو تقويم السنوات الماضية حتى لا يضيع حقوق الطلاب ورفع الظلم عنهم .

جدير بالذكر ان النتائج غير العادلة أثارت سخطا واحباطا على مستوى العديد من البلدان على مستوى العالم ، إذ قررت الحكومة الإسكتلندية أن عشرات الالاف من طلاب المدارس في اسكتلندا سيحصلوا علي ترقية درجاتهم بعدما وافقت الحكومه علي قبول الدرجات المقدمة من الاساتذة ؛ حيث تأكدت الحكومه ان 125000 من الطلاب حصلوا علي درجات اقل من المتوقعة ، وقررت أن كل النتائج التي انخفضت الان سيتم ترقيتها الي التوقعات الاصلية.