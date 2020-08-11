شكرا لقرائتكم خبر عن "المركز الكاثوليكى" يستأنف أنشطته بصالون ثقافى عن "كورونا دروس وعبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف المركز الثقافي الكاثوليكي بالمنيا، أنشطته بصالون ثقافي تحت عنوان " كورونا دروس وعبر"، وذلك بعد انقطاع دام 5 أشهر بسبب تفشى الفيروس.

وعقد الصالون الثقافي تحت رعاية و حضور الأنبا بطرس فهيم مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وذلك باتباع كافة الإجراءات الاحترازية، مثل مسافات للتباعد الاجتماعى وارتداء كمامات انعقاد الحوار والحديث فى الصالون .

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وفى 2 أغسطس الجارى، أصدرت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، البيان السادس، إلحاقا بالبيانات السابقة للكنيسة القبطية الكاثوليكية، بخصوص إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال فتح الكنائس، وقد أوصت، فى البيان الممهور بتوقيع الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، باتباع التوصيات التالية في المرحلة الراهنة، وهى أن تستمر صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة يوميا عدا يوم الجمعة فقط.

وأكدت الكنيسة الكاثوليكية، فى بيانها أنه بداية من 3 أغسطس، للكنائس إعادة تنشيط الاجتماعات الأسبوعية على ألاّ يتجاوز الحضور نسبة 25 % من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وآخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات، وتستمر صلوات الجنازات والاحتفال بالخطوبات والأكاليل والمعموديات بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة، وكذلك تعليق النوادي الصيفية بالكنائس والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار أخر.