شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البابا تواضروس يتفقد مركز التخاطب وتنمية المهارات بأسقفية الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار قداسة البابا تواضروس الثاني ، اليوم الثلاثاء ، مركز التخاطب وتنمية المهارات ، بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث استقبله نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة والمشرف على الأسقفية ذاتها ، وأجرى قداسة البابا حوار ودى مع مجموعة من الأطفال الذين يتلقون جلسات تخاطب وتنمية مهارات بالمركز .

ومن ناحية أخرى استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي فى القاهرة، وفد من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمركز ، وضم الوفد من المهندس سامح سليم رئيس قطاع موارد البيانات بالمركز، والمهندس فايز رزق الله مسئول إقليمي شمال ووسط الصعيد .

يذكر أن البابا تواضروس قد أدلى بصوته صباح اليوم الثلاثاء، فى انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بلجنته فى مدرسة القبة الفداوية الابتدائية بمنطقة الوايلى.



البابا تواضروس فى مركز التخاطب (1)



البابا تواضروس فى مركز التخاطب

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البابا تواضروس فى مركز التخاطب