شكرا لقرائتكم خبر عن "السيسى عمر مصر" تريند على تويتر.. ومغردون: صانها من شر الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "السيسى عَمّر مصر" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، حيث تطرق المغردون إلى الإنجازات التى حدثت فى مصر فى الفترة الأخيرة، حيث القضاء على العشوائيات وبناء المدن في مختلف المحافظات وحمايتها من شر الجماعة والمخططات الإرهابية.



هاشتاج السيسى عمر مصر

وتفاعل مغردو موقع تويتر مع الهاشتاج، حيث كتبت أسماء: "سيادة الرئيس البطل الشجاع المخلص المحب لمصر وشعبها ربنا يبارك لك ويحميك ويخليك لينا ويوفقك ويجازيك خير وينصرك على مين يعاديك دايماً يا رب، تحيا مصر وعاش السيسي".

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وغرد إسلام: "مصر بلا عشوائيات خبر لا يصدقه عقل في 6 سنوات فقط جعل السيسي مصر والتي مساحتها مليون كيلومتر مربع بلا عشوائيات، غير كدا الناس بتستلم الشقق مفروشة، شابو ياسيسي والله إعجاز وليس إنجاز".

وتفاعل آخر قائلاً: "وصانها وحافظ عليها وعمره فيوم ما فرط فى شبر من أراضيها بالعكس بيزرعها ويخضرها ويعمر وبيبني فيها، السيسي بيصنع تاريخ ومجد جديد لمصر هيدوم لسنين وسنين كتير فى المستقبل جايين"، وكتب آخر: "وصان مصر من شر جماعة إرهابية كانت هتاخدها في طريق مالوش رجوع".







