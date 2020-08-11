شكرا لقرائتكم خبر عن موجز التريندات من تليفزيون الخليج 365.. مجلس الشيوخ يتصدر اهتمام رواد مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 موجزا إخباريا جديدا لاستعراض أبرز الموضوعات التى اهتم المصريون بالبحث عنها اليوم، أعده الزميل محمود نصر، وقدمه الزميلان رامي الحلواني وشروق وجدي.

تناول موجز التريندات انتخابات مجلس الشيوخ، حيث بدأت منذ قليل اللجان الانتخابية إغلاق أبوابها فى أول أيام التصويت. وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام العمل فى كافة المقرات واللجان الانتخابية، فى أول أيام تصويت المصريين بالداخل، لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتى انطلقت الساعة 9 صبحا، وشَهِدت اللجان إقبالا كبيرا من الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من مُختلف الفئات العمرية.

كما اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا المُستجد في العالم، مشيراً إلى أن روسيا تبدأ قريباً إنتاج اللِقاح على مستوى واسع، وأن 20 دولة قدمت طلبات للحصول على اللِقاح. وقالت منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة والسُلطات الصحية الروسية تناقشان عملية الاعتماد والتأهيل المسُبق من جهة المنظمة للِقاح COVID-19 المكُتشف حديثاً.

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كما تناول الموجز إحياء عدد من نجوم الفن الذكرى الخامسة لرحيل الفنان نور الشريف الذى رحل عن عالمنا في عام 2015، بعد صراع مع سرطان الرئة، تاركاً مسيرة فنية حافلة من تمثيل وإخراج وإنتاج، وجوائز كثيرة في خزائِنِهُ على مدار 50 سنة.

نور الشريف واحد من عشاق السينما وسخر لها حياته لإيمانه الشديد بأن الفن رسالة مهمة، وقدم خلال مسيرته العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية بالإضافة إلى عدد من الأدوار المسرحية.

واقتصادياً كانت أسعار الذهب من بين الأخبار اللي تصدرت اهتمامات رواد مواقع التواصل، وهذا بعد تراجع أسعار الذهب بمبلغ 13 جنيها لعيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر ليسجل 887 جنيها للجرام في محلات الذهب، بعد تراجع سعر أوقية الذهب عالمياً لتنزل ادني من ألفين دولار مُسجلة 1986 دولارا الآن، مع توقعات بهبوط اخر للأسعار خلال الساعات القليلة المُقبلة.

على مستوى الكلمات التى اهتم المصريون بالبحث عليها على محركات البحث، كان نادى الزمالك، وذلك بعد مباراة أمس أمام الاتحاد والذي فرط فيها الزمالك ونجح الاتحاد بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وهذه النتيجة دفعت مجلس إدارة الزمالك لتوقيع غرامة 100 ألف جنيه، ثم عاد المجلس وقرر تأجيل إعلان أي غرامة يتم توقيعها على اللاعبين، لحين نهاية الموسم الكُروي، وهذا لمزيد من التركيز داخل الفريق للحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا والتتويج باللقب القارى.