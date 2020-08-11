شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يكشف سر صمود الاقتصاد المصرى فى ظل أزمة كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سر صمود الاقتصاد المصري في ظل أزمة فيروس كورونا. وقال معيط: "إن القيادة السياسية كان عندها استعداد وجراءة لاتخاذ قرارات مصيرية للإصلاح الاقتصادى للدولة، وشعب يعى ويتحمل الإصلاح"، مضيفا أنه خلال أزمة كورونا الدولة تمكنت من تحمل الأزمة، وأثبتت أن ما أنجزته مصر والقيادة السياسية خلال السنوات الماضية يؤكد أن الدولة المصرية لم تنكسر أمام أزمة كورونا. Advertisements وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أن العام الماضى للموازنة المالية كان بنسبة عجز 7.8 بسبب أزمة كورونا، والفائض الأولى 105.5 مليار جنيه، وانخفاض فى حصيلة الضرائب بـ115 مليار جنيه. وتابع معيط أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيوقع على قانون خلال الأيام القليلة القادمة يلغى كل الفوائد وغرمات التأخير والضرائب الإضافية واشتراكات التأمينات الاجتماعية، والقيمة المضافة والدخل، وأى مستحقات للدولة الجميع سيتم إلغاؤها وسينشر فى الجريدة الرسمية.

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