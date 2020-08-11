شكرا لقرائتكم خبر عن مراسلو تلفزيون الخليج 365 يرصدون غلق التصويت باليوم الأول لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغطية خاصة أجراها تلفزيون الخليج 365، قبل غلق التصويت في اليوم الأول لماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بجميع المحافظات، وقدمها الزمليين محمد السيسى وحور محمد.

وأجرى تلفزيون الخليج 365 التغطية من خلال لقاءات من أمام لجان الانتخابات مع مراسليه المنشرين بمختلف محافظات مصر، حيث كشف مراسلو تليفزيون الخليج 365 انتظام غلق اللجان الفرعية في مختلف المحافظات في موعدها في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

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وكشف مراسلو تلفزيون الخليج 365 عن مظاهر الفرحة بين الناخبين والإقبال الكبير على اللجان من جانب المصوتين من أجل الإدلاء بأصواتهم من مختلف الفئات العمرية.

ويتابع تلفزيون الخليج 365 انتخابات مجلس الشيوخ لحظة بلحظة عبر بثه المباشر من أمام اللجان المختلفة، وعبر التغطيات واللقاءات الحصرية.