شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة فى بغداد استهدفت مقر الحزب الديمقراطى الكردستانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، انفجار عبوة ناسفة فى بغداد استهدفت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني. وكان سقط صاروخ كاتيوشا قرب إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد وصافرات الإنذار تنطلق من السفارة الأمريكية.

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