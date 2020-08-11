شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون الخليج 365 يستعرض جهود صالة التحرير لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الزميل محمد السيسى جولة على صالة التحرير لتغطية انتخابات مجلس الشورى التي انطلقت اليوم الثلاثاء، رصد خلالها الدور الذى يقوم به مراسلى الخليج 365 في مختلف لجان التصويت في جميع محافظات الجمهورية لنقل انتخابات الشيوخ لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة.

وقال الزميل إبراهيم قاسم بقسم الحوادث، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تابعت منذ اللحظات الأولى عملية انتظام فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن عملية التصويت مستمرة اليوم الثلاثاء وغد الأربعاء، ويحق فيها التصويت لنحو 63 مليون مواطن من المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 18 ألف قاضى (أساسى واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف، ويتنافس فيها 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة.

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وأضاف:" "الوطنية للانتخابات" اتخذت عدد كبير من الإجراءات الوقائية خلال الاستحقاق الدستورى فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها فى حمل القلم، وكحول لتعقيم الأيادى، وجميع هذه المستلزمات تم تسلميها للقضاة مع الأوراق الانتخابية".

فيما قال الزميل علام عبد الغفار رئيس قسم المحافظات، إن مراسلى الخليج 365 رصدوا من الساعات الأولى عدد من المشاهد في اليوم الانتخابى الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، لافتا إلى أن محافظات مدن القناة وشمال سيناء شهدت إقبال كبير من المواطنين على الحضور باكر للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات، موضحاً أن السيدات في محافظة الأقصر شاركوا بقوة في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف:" محافظات الغربية، الأقصر، شمال سيناء، الدقهلية، القليوبية، الإسكندرية، شهدت إقبال كبير على التصويت، أما محافظة مطروح فشهدت إقبال متوسط"، مشيراً إلى أن غرف عمليات المحافظات ومديريات الأمن تعمل على مدار الساعة لرصد الانتخابات وحرص عدد كبير من المحافظين ورؤساء الجامعات على المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ.

وقال الزميل محمود حسين بالقسم السياسى، إن عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء حرصوا على التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، مطالبا المواطنين بضرورة المشاركة والنزول للتصويت في الانتخابات خاصة أن مجلس الشيوخ له دور كبير سيمثل كافة الطوائف وجموع الشعب المصرى.