شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تترأس غرفة الأزمات والطوارئ لخطة التأمين الطبى لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبى فى اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضح البيان، أن الوزيرة راجعت مع ممثلى قطاعات الوزارة بالغرفة المركزية سير العمل بالمحاور المختلفة لخطة التأمين الطبى لانتخابات مجلس الشيوخ، للوقوف على أى تحديات قد تواجههم والعمل على حلها فورًا، كما اطمأنت الوزيرة على تواجد الفرق الطبية بجميع المقرات الانتخابية بمحافظات الجمهورية، والتى يبلغ عددها ما يقرب من 7000 فريق طبى لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لكل من الناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية.

وأضاف أنه تم التعامل مع عدد قليل من الحالات المرضية البسيطة التى أصيبت بإغماءات وهبوط عام أثناء الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لعدد منهم من خلال الفرق الطبية المتواجدة بالمقرات الانتخابية، ونقل عدد إلى المستشفيات القريبة من مقارهم الانتخابية، لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وخروجهم جميعًا وعودتهم إلى منازلهم بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية.

وتابع أن الوزيرة أكدت توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى توافر أرصدة من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، حيث تبلغ أرصدة الدم 16 ألف كيس دم من الفصائل المختلفة، و62 ألف كيس بلازما الدم.

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وذكر أن غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة تأمين اللجان الانتخابية طبيًا ووقائيًا، وتقديم الدعم الفنى اللازم للفرق الطبية المتواجدة داخل اللجان، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، والسادة المحافظين، ومديريات الصحة، والتأمين الصحي، والفرق الطبية المتواجدة بمقار اللجان، وذلك للاستجابة السريعة لأى طارئ، ورفع تقرير دورى إلى الوزيرة بجميع المستجدات.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت الشكر لجميع الأطقم الطبية بالمستشفيات، والمتواجدين بالمقار الانتخابية، ورجال الإسعاف، لما يبذلونه من جهد فى تأمين العملية الانتخابية من الناحية الطبية، فى ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الصدد، لفت البيان إلى أن الوزيرة شددت على ضرورة التزام الناخبين بارتداء بالكمامة طول فترة تواجدهم بالمقر الانتخابي، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتعقيم اليدين بمطهر الكحول أو غسل الأيدى جيدًا بالماء والصابون قبل وبعد عملية الإدلاء بأصواتهم، كما وجهت عدد من النصائح للناخبين من كبار السن منها الحرص على شرب المياه بكميات كبيرة قبل وبعد الذهاب إلى اللجنة، وعدم تعرضهم المباشر لأشعة الشمس، حفاظًا على صحتهم، كما حثت الوزيرة المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الدستورى لانتخابات مجلس الشيوخ، والتى تعد رسالة هامة للعالم تعكس أمن واستقرار الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات.