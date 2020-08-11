رئاسة العراق تدين استهداف تركيا لمنطقة "سيدكان" وتعده انتهاكاً للسيادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الثلاثاء، استهداف إحدى الطائرات التركية لمنطقة "سيد كان" في إقليم كردستان.

وقال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - "ندين الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا من خلال طائرة استهدفت منطقة سيد كان في إقليم كردستان".

وأضاف أن "الخروقات العسكرية التركية المتكررة للأراضي العراقية تعد انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار، ونحن إذ نشجب هذه الأعمال العدوانية التي أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء إضافة إلى ضباط من حرس الحدود الأبطال، فإننا ندعو إلى الإيقاف الفوري لهذه الاعتداءات، والجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم لحلّ المشاكل الحدودية بين البلدين الجارين وبالطرق والوسائل السلمية وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة".

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في وقت سابق عن مقتل آمري لواء وفوج باعتداء تركي في منطقة سيدكان شمالي البلاد.

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