شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أوائل الثانوية الأزهرية غدا والنتيجة على بوابة الأزهر الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أنه سوف يتم إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية غدا الأربعاء، على أن يتم اعتماد النتيجة (للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠) للقسم العلمى والأدبى والبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية بعد غدا الخميس الموافق 13 أغسطس، وإتاحتها لجميع الطلاب بشكل رسمى.

ويعقد الأزهر مؤتمرا صحفيا يتم بثه من خلال الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر وإنستجرام، للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، يوم الخميس 13 أغسطس، فى تمام الساعة ٢ ظهرا، يتناول فيه كافة الأمور والتفاصيل المتعلقة بنتيجة الامتحانات والإعلان عن الأوائل ونسب النجاح لكل شعبة، يليه إتاحة النتيجة لكل الطلاب على كلٍّ من الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر، والصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع فيسبوك، في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء.