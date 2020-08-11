شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: الموجة الأولى من كورونا لم تنته حتى نتحدث عن موجة ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن وجود لقاح روسى للتطعيم ضد مرض فيروس كورونا يساعد على تقليل العدوى، موضحًا أن اللقاح فى مرحلته الثالثة سريريا، ويحدث عند التطعيم باللقاح سخونة فى الجسم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى على تواصل مع بريطانيا حتى تحصل مصر على حصة من لقاح ضد كورونا، مؤكدا أن هناك كثيرا من الأمراض بمصر تم السيطرة عليها تماما بسبب اللقاحات، مثل شلل الأطفال الذى اختفى تماما بسبب التطعيم.

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وأوضح أن الموجة الأولى من فيروس كورونا لم تنتهى حتى نتحدث عن موجة ثانية، متوقعا زيادة فى عدد الإصابات بكورونا بسبب عيد الأضحى والانتقال بين المحافظات، لافتا إلى أن شدة الفيروس بالدولة قلت وعدد الوفيات قل عن قبل، وكذلك الحالات البسيطة ضعيفة جدا، والحالات التى تحتاج رعاية قليلة جدا.

وتابع أن هناك توصيات دائمة من إدارة أزمة كورونا بالبقاء على أتم الاستعداد باستمرار، ولذلك تم وضع 21 مستشفى عزل فى جميع المحافظات، إذا ارتفع العدد بالإصابات تكون الدولة مستعدة لاستقبال الحالات المصابة، مؤكدًا أن فصل الشتاء يحمل إصابات الأمراض التنفسية والبرد، بسبب عدم وجود تهوية كبيرة مثل الصيف، وسرعة الانتشار أكثر فى فصل الشتاء.

وعن إصابة 21 لاعبا من فريق رياضى خلال 24 ساعة، قال مستشار الرئيس أن عدد المسحات الإيجابية قلت للغاية، منبها المواطنين لضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى بعد وجود تطعيم، مشيرًا إلى أن التطعيم يكون نسبته 75%، وهناك أشخاص جسدها لا يقبل التطعيم.