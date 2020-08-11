عضو بـ "الأزهر للفتوى": المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ واجب شرعي ووطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قادوس:

قال الدكتور رضا محمود السعيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني وشرعي، لاختيار أعضاء قادرين على تحقيق آمال وطموحات هذا الشعب العريق.

وأضاف عضو مركز الأزهر في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أنه يجب على الجميع المشاركة الفعالة والبناءة للإسهام في اكتمال المؤسسات التشريعية بالدولة المصرية؛ مما يسهم في زيادة نهضة الدولة المصرية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن دعوة الآخرين للمشاركة الفاعلة في هذه الاستحقاقات الوطنية وعدم التخاذل عنها، واجب وطني وشرعي، لتفويت الفرصة على المتربصين بوطننا العزيز، ومؤسساته التشريعية والتنفيذية.

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وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.