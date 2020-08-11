محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أدلى نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، بصوته اليوم الثلاثاء، في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة المستقبل للتعليم الأساسي بالسادس من أكتوبر.
وقال نقيب الإعلاميين، إن مصر في هذه الأوقات تعيش عرسًا ديمقراطيًا من خلال انتخابات مجلس الشيوخ.
وأثنى نقيب الإعلاميين على النواحي التنظيمية والتأمينية والإجراءات الاحترازية الموجودة باللجان التي تجعل الناخب يدلي بصوته بسهولة ويسر.
ودعا سعده، جموع المواطنين النزول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فهو واجب وطني علينا جميعا أن نؤديه من أجل رفعة وطننا الغالي مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. نقيب الإعلاميين يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.