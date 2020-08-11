السيطرة على حريق بشركة منظفات بحدائق الأهرام دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا شبًّ في شركة منظفات ومطهرات بمنطقة حدائق الأهرام، مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفى عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة بالطابق الأرضي بأحد العقارات بنطاق قسم الهرم.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه؛ لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع خطر امتدادها إلى الوحدات المجاورة.

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وتبين بالفحص المبدئي، نشوب الحريق في مقر شركة لصناعة المنظفات والمطهرات، تتخذ شقتين "دوبلكس" مقرا لها.

وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، وحصره في غرفة بداخلها كمية من الجراكن المعبأة بالمطهرات والمنظفات وأجولة تحوي مستلزمات إنتاج، دون وقوع إصابات.

ويجري رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وتحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.