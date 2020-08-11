5 سيارات إطفاء لإخماد حريق شركة مطهرات ومنظفات في حدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق في شركة منظفات ومطهرات بمنطقة حدائق الأهرام، مساء الثلاثاء. تلقى مسؤول غرفى عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة بالطابق الأرضي بأحد العقارات بنطاق قسم الهرم. ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه؛ لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع خطر امتدادها إلى الوحدات المجاورة. وتبين بالفحص المبدئي، نشوب الحريق في مقر شركة لصناعة المنظفات والمطهرات، تتخذ شقتين "دوبلكس" مقرا لها.

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