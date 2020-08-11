محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقتل سودانية داخل شقتها بمنطقة أرض اللواء.
تلقى اللواء أيمن الجيار مساعد مدير الأمن لفرقة الوسط إشارة من شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن انبعاث رائحة كريهة من شقة بدائرة قسم شرطة العجوزة.
وانتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة القدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، والرائد أحمد عصام عبد الباقي رئيس نقطة أرض اللواء.
وعثر على جثة سودانية مسنة مقيدة اليدين على سرير غرفة النوم في حالة تعفن وبها آثار خنق.
وشكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال لكشف ملابسات الواقعة.
تحريات العقيد هاني شعراوي مفتش فرقة الوسط، والمقدم محمد أبوزيد وكيل الفرقة، توصلت إلى أن السرقة هي الدافع وراء ارتكاب الواقعة، مستغلا إقامة الضحية بمفردها بشقة مستأجرة، واستولى على هاتفها المحمول ومبلغ مالي نحو ٥٠٠ جنيه.
جهود البحث والتحري توصلت إلى هوية الجاني وجاري ضبطه تنسيقا مع قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم.
وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد مدير أمن الحيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر هاتف محمول و٥٠٠ جنيه.. حل لغز مقتل مسنة سودانية في أرض اللواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.