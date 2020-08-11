مصر | 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شركة مطهرات بحدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شركة مطهرات بحدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على حريق هائل شب في شركة منظفات ومطهرات بمنطقة حدائق الأهرام، غرب محافظة الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اندلع حريق هائل في شركة منظفات ومطهرات بمنطقة حدائق الأهرام، غرب محافظة الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، وتمكنت محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من شقة بالطابق الأرضي بأحد العقارات، بمنطقة حدائق الأهرام.

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وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد اشتعال النيران إلى باقي المجاورات.

وتبين بالفحص المبدئي، نشوب الحريق في مقر شركة لصناعة المنظفات والمطهرات، تتخذ شقتين "دوبلكس" مقرا لها، وحصر قوات الحماية المدنية الحريق بغرفة تحوي على كمية من الجراكن المعبأة بالمطهرات والمنظفات وأجولة تحوي مستلزمات إنتاج.

ونجحت محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات.

وأجرى قوات الدفاع المدني عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.