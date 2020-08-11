مصر | عاجل.. حريق هائل في شركة لصناعة المنظفات بحدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. حريق هائل في شركة لصناعة المنظفات بحدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق هائل في شركة منظفات ومطهرات بمنطقة حدائق الأهرام، غرب محافظة الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، وجار محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من شقة بالطابق الأرضي بأحد العقارات، بمنطقة حدائق الأهرام.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد اشتعال النيران إلى باقي المجاورات.

وتبين بالفحص المبدئي، نشوب الحريق في مقر شركة لصناعة المنظفات والمطهرات، تتخذ شقتين "دوبلكس" مقرا لها، وجار محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات.