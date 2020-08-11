أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يقرر إعادة تراخيص 3 فنادق في البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يقرر إعادة تراخيص 3 فنادق في البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إن الوزارة أصدرت قرارًا بإعادة تراخيص ثلاثة فنادق.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد أصدر ثلاثة قرارات وزارية بشأن إعادة تراخيص ثلاثة فنادق في محافظة البحر الأحمر، ومن ثم إلغاء القرارات الوزارية التي كان قد سبق صدورها لإلغاء تراخيص هذه الفنادق.

وأضاف العاصي أن إعادة هذه التراخيص جاء بعد أن قامت هذه الفنادق بتوفيق أوضاعها وقيامها بتسوية المستحقات المالية للعاملين بها وتلافى أسباب إلغاء التراخيص وحل الشكاوى الواردة ضدهم علي الخط الساخن للوزارة، وذلك في ضوء المعاينات التى قام بها قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية للتأكد من استلام العاملين بالفنادق لمستحقاتهم.

الجدير بالذكر أنه كان قد سبق صدور قرارات بإلغاء تراخيص هذه الفنادق نظرا لعدم التزامهم بالحفاظ على حقوق العمالة السياحية بالفنادق.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بجميع المستثمرين في القطاع السياحى وأصحاب المنشآت الفندقية والسياحية بالحفاظ على حقوق العمالة في القطاع وهو ما يعد على رأس أولويات الوزارة وخاصة في إطار جهود الدولة والتكليفات الواضحة بعدم المساس بأجور العاملين أو تسريحهم، والدعم الاستثنائي الذى تقدمه للقطاع والعاملين به من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة من أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وأطلقت شبكة قنوات CNN العالمية فيلماً دعائياً عن المتحف المصري الكبير، تحت عنوان "من داخل المتحف المصري الكبير "Inside The Grand Egyptian Museum".

ويأتي الفيلم في إطار شراكة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مع الشبكة للترويج للسياحة المصرية من خلال قنواتها التليفزيونية ومواقعها على الانترنت و منصات التواصل الاجتماعي ذات النطاق في كل من أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا.

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وقامت الشبكة بإنتاج وتصوير هذا الفيلم في ظل التعاقد المبرم مع الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما تتمتع به مصر من تنوع في مقاصدها وأنشطتها السياحية بكافة أنواعها ومعالمها السياحية والأثرية المختلفة.

وتحرص الهيئة على تطويع المواد الترويجية التي تقوم الشبكة بإنتاجها بما يتوافق مع مستجدات ما تم انجازه على المستوى السياحي والأثري، وتسليط الضوء علي الافتتاحات الأثرية الوشيكة ومنها المتحف المصري الكبير الذي يعتبر أكبر متحف للآثار في العالم وأحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية والمقرر افتتاحه عام 2021.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الفيلم استعراض ممميزات المتحف حيث استهل بمقدمة شرح فيها الموقع المتميز للمتحف المطل علي أهرامات الجيزة واصفا إياه بالصرح العظيم الذي سيجذب عدد هائل من الزائرين عند افتتاحه.

كما تناول عرض عدد من اللقطات الحية التي تبرز آليات سير العمل بالمتحف في ظل الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم اتباعها وما توصلت إليه مستجدات الأعمال بالمتحف تمهيدا لافتتاحه عام 2021، بالاضافة الي لقطات لقاعات العرض والدرج العظيم والبهو حيث يقف الملك رمسيس الثاني يستقبل الزائرين.

هذا بالاضافة الي عرض لقاءات حوارية مع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير و المنطقة المحيطة به و الدكتور الطيب عباس مدير عام المتحف المصري الكبير للشؤون الأثرية ومعالم الاثار الدكتور زاهي حواس.

كما عرض الفيلم لقطات من بعض كنوز الملك توت عنخ آمون الموجوده حاليا بالمتحف المصري بالتحرير والتي سيتم نقلها وعرضها بالمتحف الكبير قبيل افتتاحه، بالإضافة الى عرض قصة اكتشاف مقبرة الملك الذهبي.

وأشار المهندس أحمد يوسف إلى أنه قبل إذاعة هذا الفيلم علي شبكة قنوات CNN ، تقوم الشبكة بعرض فيلم "رحلة سائح في مصر" الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في إطار الحملة الدعائية التي دشنتها تحت عنوان "Same Great Feelings" والتي تهدف إلى الترويج السياحي لمصر والتواصل والتفاعل مع الجمهور العربي والدولي واطلاعهم على الاستعدادات والتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستقبال السائحين مرة أخرى وإبراز تنوع وتميز المنتج والمقصد السياحي المصري.

هذا ومن المقرر أن يتم إذاعة وعرض الفيلم بطريقة مكثفة لأكثر من مرة علي مدار هذا الأسبوع في توقيتات مختلفة على شبكة قنوات CNN، كما أنه سيتم عرضه تباعا فى توقيتات أخرى.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار كان قد عقد اجتماعا في منتصف فبراير الماضي مع السيد مروان كاي مسئول الشئون التجارية لشبكة CNN العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، والسيد سند قاسم مدير إدارة علاقات العملاء بالشبكة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لمناقشة ما ستقوم به الشبكة للترويج للمقصد السياحي المصري من خلال الشراكة مع الشبكة التي تم اطلاقها في مايو 2019 لتنفيذ حملة سياحية دولية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر.