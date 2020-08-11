أخبار مصر | "الصحفيين" تتلقى ثلاث شكاوى في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحفيين" تتلقى ثلاث شكاوى في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت غرفة العمليات التي تتابع انتخابات مجلس الشيوخ بنقابة الصحفيين، ثلاث شكاوى من أعضائها المشاركين في تغطية الانتخابات، وذلك في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ .

وقالت النقابة في بيان لها، إن شكاوى الزملاء تمثلت في منعهم من التصوير داخل اللجان؛ حيث تلقت الغرفة من زميلين بوكالة أنباء الشرق الأوسط في الشكوى الأولى، من منعهما من التصوير بلجنة الليسيه بمصر الجديدة،وهو نفس الأمر الذي جرى مع الزميل الثالث بوكالة أنباء الشرق الأوسط بمدرسة ابن سيناء بمصر الجديدة.

وأضافت النقابة أن غرفة العمليات تلقت الشكوى الثالثة من زميلة بجريدة الدستور، بمنعها من التصوير داخل لجنة هشام شتا بالهرم، وقد تدخلت الغرفة لحل مشكلات الزملاء التي تم تجاوزها.

كانت نقابة الصحفيين قد شكلت غرفة للعمليات برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان وعدد من أعضاء مجلس النقابة وهم حسين الزناتى ومحمود كامل وأيمن عبدالمجيد وعمرو بدر وذلك لمتابعة وتلقى وحل أية مشكلات تواجه الزملاء الذين يقومون بالتغطية الصحفية في العملية الانتخابية.

وانطلق اليوم الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

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ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.