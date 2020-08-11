أخبار مصر | الصور التذكارية وسيطرة العنصر النسائي.. أبرز مشاهد اليوم الأول من انتخابات الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الصور التذكارية وسيطرة العنصر النسائي.. أبرز مشاهد اليوم الأول من انتخابات الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2020 عدة مشاهد في محافظتي القاهرة والجيزة سيطرت على اليوم.

وتستعرض "الخليج 365" أبرز 6 مشاهد حدثت في اليوم من الانتخابات:

الالتزام بالاجراءات الاحترازية:

شهدت بعض اللجان بمحافظتي القاهرة والجيزة، تطبيق الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، في أولى أيام التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ.

ورصدت عدسة "الخليج 365" التعقيم الذاتي للناخبين عن طريق بوابة تعقيم إلكترونية، بالإضافة إلى رش كحول على الأيدي، قياس درجات الحرارة، ارتداء الكمامات من قبل الناخبين والمشرفين على الانتخابات، الحرص على التعقيم، التباعد الاجتماعي لتجنب العدوى ومكافحتها.

مشاركة كبار السن:

شارك عدد كبير من المواطنين وخاصة كبار السن في انتخابات مجلس الشيوخ، بصحبة أطفالهم وذويهم من منطلق شعورهم بالواجب نحو الوطن، لدعم مرشحي مجلس الشيوخ

واصطف عدد كبير من الناخبين أمام مقار لجان التصويت ملتزمين بالاجراءات الوقائية والتدابير الصحية للحد من تفشى وباء كورونا.

مشاركة الشباب والتقاط الصور التذكارية:

حرص الشباب المصري على الذهاب إلى مقار اللجان الانتخابية برفقة أصدقائهم، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، تعبيرا عن الواجب الوطني مع التقاط بعض الصور التذكارية، لتظل مشاركتهم في الاستحقاق الدستوري خالدة في ذاكرتهم.

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وظهر على الشباب البهجة والفرح الذي غمر وجوههم تعبيرا عن سعادتهم بالمشاركة في العملية الانتخابية

التنظيم وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف:

قام مجموعة من المتطوعين والمتطوعات أمام مقار اللجان الانتخابية؛ بمد يد العون للناخبين خاصة من كبار المواطنين، الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم تدفق المقترعين، والتسهيل عليهم لمعرفة لجانهم، للمساهمة في إنجاز عملية انتخابية ناجحة.

وحاول المتطوعين خروج اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بشكل يليق بمكانة مصر، بالاصطفاف والتنظيم.

مسيرات واحتفالات تجوب الشوارع دعما للمرشحين:

قام الداعمون للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بتنظيم مسيرات تجوب شوارع مصر، وذلك لتشجيع المواطنين على المشاركة فى الاستحقاق الدستوري، حاملين لافتات بأسماء المرشحين، وبعبارات كتب عليها "انزل شارك.. صوتك أمانة"

وجابت المسيرات والاتوبيسات المكشوفة شوارع القاهرة، بالأغاني الوطنية، والاحتفالات لبث الحماس في نفوس المصريين، وتشجيعهم على المشاركة

سيطرة العنصر النسائي على العملية الانتخابية:

شارك عدد كبير من النساء في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث ظهرت النساء باعداد كبيرة أمام مقار اللجان الانتخابية،

ويزداد كل عام سيطرة النساء على الأعداد، معبرين عن دعمهم للمرشحين وحبهم لمصر الذي يجري في عروقهم.