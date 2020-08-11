أخبار مصر | باحث مصري بأكسفورد يكشف السبب وراء ارتفاع إصابات ووفيات كورونا بأمريكا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر باحث مصري بأكسفورد يكشف السبب وراء ارتفاع إصابات ووفيات كورونا بأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدكتور أحمد سالمان، المصري الوحيد بفريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، على تواصل الولايات المتحدة الأمريكية في تسجيل إصابات ووفيات مرتفعة يوميا قائلا: توجد بعض العوامل التي أدت إلى ذلك، فهناك أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تأخذ إجراءات سريعة وصارمة، وهناك ولايات لم تأخذ الاحتياطات اللازمة، كما لا يوجد في الولايات المتحدة تأمين صحي شامل حتى وإن كانت الحكومة تحاول توفير دعم لعمل مسحات ولكن العلاج أيضا مكلف جدا.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، إلى جانب المظاهرات التي اندلعت مؤخرا في أمريكا مع عدم الالتزام بأي نوع من أنواع الاحتياطات أو التباعد الاجتماعي والذي أثر بشكل سلبي على زيادة الحالات، وازدحام المستشفيات وانهيار القطاع الصحي بغض النظر عن الإمكانيات التى توجد، ولكن المؤشرات العالمية تقول أنه يوجد 2.6 سرير لكل 1000 مواطن وذلك معدل منخفض جدا مقارنة بالدول الأوربية، كما أن مواطنين كثيرين فقدوا وظائفهم والتأمين الصحي مما ترك أثر سلبي أيضا.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 1101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 53779 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 174 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 95666 حالة من ضمنهم 53779 حالة تم شفاؤها، و5035 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.