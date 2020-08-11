أخبار مصر | غلق باب التصويت في اليوم الأول من انتخابات الشيوخ بالمطرية (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر غلق باب التصويت في اليوم الأول من انتخابات الشيوخ بالمطرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أغلقت لجان مدرسة العقاد بالمطرية، منذ قليل، أبوابها أمام الناخبين بعد انتهاء الوقت المخصص في اليوم الأول من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ.
وشهد اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة العقاد، استقبال ملحوظ من جانب الناخبين على لجان 250 و251، وذلك للإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع.
كما شهدت المدرسة بمحيطها تواجد أمني مكثف، مع أخذ كافة التدابير الإحترازية للمواطنين، والحفاظ على ترك مسافات بينهم وتعقيم الإيدي والجسد من خلال بوابة التعقيم الإلكترونية.
واحتفل الناخبين باليوم الأول لانتخابات مجلس الشوري بالرقص والزغاريد بمحيط المدرسة قبل دخولهم إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.
وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.
ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).
وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.