أخبار مصر | غلق باب التصويت في اليوم الأول من انتخابات الشيوخ بالمطرية (صور)

أغلقت لجان مدرسة العقاد بالمطرية، منذ قليل، أبوابها أمام الناخبين بعد انتهاء الوقت المخصص في اليوم الأول من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ.

وشهد اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة العقاد، استقبال ملحوظ من جانب الناخبين على لجان 250 و251، وذلك للإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع.

كما شهدت المدرسة بمحيطها تواجد أمني مكثف، مع أخذ كافة التدابير الإحترازية للمواطنين، والحفاظ على ترك مسافات بينهم وتعقيم الإيدي والجسد من خلال بوابة التعقيم الإلكترونية.

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واحتفل الناخبين باليوم الأول لانتخابات مجلس الشوري بالرقص والزغاريد بمحيط المدرسة قبل دخولهم إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.