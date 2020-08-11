أخبار مصر | عاجل.. إعلان موعد نتيجة الثانوية الأزهرية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إعلان موعد نتيجة الثانوية الأزهرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أنه سوف يتم إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية، غدا الأربعاء، على أن يتم اعتماد النتيجة (للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠) للقسم العلمي والأدبي والبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية، بعد غد الخميس الموافق ١٣ أغسطس، وإتاحتها لجميع الطلاب بشكل رسمي.

ويعقد الأزهر مؤتمرا صحفيا يتم بثه من خلال الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، وانستجرام، للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، يوم الخميس ١٣ أغسطس، في تمام الساعة ٢ ظهرا، يتناول فيه كافة الأمور والتفاصيل المتعلقة بنتيجة الامتحانات والإعلان عن الأوائل ونسب النجاح لكل شعبة، يليه إتاحة النتيجة لكل الطلاب على كلٍّ من الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر، والصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع فيسبوك، في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء.

قيادات الأزهر يدلون بأصواتهم في الساعات الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ

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أدلى قيادات الأزهر الشريف في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي تعد أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري بعد إقرار تعديلات الدستور 2019م.

وحرص فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، على الإدلاء بصوته صباح اليوم في مدرسة الدمرداش بالقاهرة، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مواطن له حق الانتخابات ليختار من يمثله ويخدم وطننا مصر ولديه الكفاءة التي تؤهله لتولي هذه المهمة، وأن يكون الاختيار من أجل الوطن بعيدًا عن العصبيات القبلية أو المصالح الشخصية أو الاختيار العشوائي.

وأدلى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدرسة قصر الدوبارة بشارع قصر العيني بالقاهرة، كما شارك *الشيخ علي خليل*، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في انتخابات الشيوخ بالإدلاء بصوته في لجنة مدرسة طه حسين بقسم الزيتون بالقاهرة، وذلك في إطار الدور الوطني للأزهر وحرصه على المشاركة في استكمال بناء مؤسسات الدولة.