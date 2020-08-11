«هيكل»: الحكومة تدير أزمة كورونا بالحفاظ على صحة المواطن وعدم الإضرار بالاقتصاد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن عام 2020 سيظل علامة فارقة في تاريخ البشرية، ووصفه بأنه عام «كورونا» وهي أزمة غير مسبوقة، مشيرا إلى أنها كشفت أهمية الإعلام الجديد ووسائل التواصل الحديثة.
وقال «هيكل» خلال كلمته في ندوة أخلاقيات التغطية الإعلامية في زمن الكورونا التي نظمتها كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الثلاثاء، أن الحكومة المصرية أدارت ولاتزال تدير أزمة كورونا على محورين رئيسيين، الأول هو الحفاظ على صحة المواطن، والثاني هو عدم الإضرار بالاقتصاد الوطني.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
53,779
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وفيات
5,035
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