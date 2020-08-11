شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف ومدير «الحرب الكيماوية» يتفقدان تمركز احتياطي قوات تأمين الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء أركان حرب محمود سعد صالح، مدير إدارة الحرب الكيماوية، تمركز احتياطي قوات تأمين انتخابات مجلس الشيوخ ببني سويف، للتأكد من الجاهزية الكاملة والاستعداد التام لأي طوارئ، وتوفير أوجه الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية، وذلك في حضور العقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة.

وأشاد محافظ بني سويف بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة في تأمين الاستحاق الدستوري انتخابات مجلس الشيوخ، الذي يمثل خطوة هامة في بناء مؤسسات الدولة، واستكمال جهود التنمية التي تتضافر فيها جهود مؤسسات الدولة بجانب الجهود غير الرسمية الوطنية للدفع بخطوات التنمية للأمام.

وأعرب محافظ بني سويف عن اشادته الكبيرة بمستوى الجاهزية بالتمركز الاحتياطي لقوات التأمين، والمساهمة النوعية من قوات التأمين من القوات المسلحة في دعم جهود المحافظة في الخروج بالعملية الانتخابية بالشكل الذي يليق ببني سويف كجزء هام من وطننا الغالي مصر، مشيرا إلى تكليفه للأجهزة التنفيذية ببذل قصارى الجهد ومستوى عال من التعاون مع قوات التأمين ضمن منظومة عمل متكاملة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم اعداد خطة استعداد بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل بدء الانتخابات بفترة كافية، والتي تضمنت توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية وكذا رفع درجة الاستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الانتخابية، مشيرا إلى أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة يقتصر على الجوانب التنظيمية والإدارية اللازمة للعملية الانتخابية من حيث تجهيز المقرات الانتخابية واللجان وإمدادها بالتجهيزات اللازمة، دون التدخل أوالتأثير على ارادة الناخبين.

وجدد المحافظ دعوته لمواطني المحافظة بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري لنثبت للعالم أن مصر قادرة على تحدى كل الظروف، ولنبرهن على الوعي الوطني للشعب المصري العظيم، وانتمائه الكبير للوطن، داعيا المواطنين بعدم الالتفات لأية دعاوى تصدر من قوى الشر والمتربصين بأمن الوطن، أو الدعاوى السلبية والمغرضة التي تأتي في محاولة يائسة لعرقلة جهود التنمية، مطمئنا أهالينا بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في سبيل إنجاح عملية الاقتراع، من خلال توفير التأمين الكامل، والإجراءات الاحترازية.

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