شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يواصل متابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، متابعته لسير انتخابات مجلس الشيوخ بتفقد عدد من اللجان الانتخابية في الفترة المسائية، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، التي انطلقت في التاسعة صباح الثلاثاء، حيث رافقه السيد بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، والعقيد وفقي سعد، المستشار العسكري للمحافظة.

واطمأن المحافظ على فعالية الإجراءات المنفذة لتوفير سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في يسروسهولة خاصة، مشيرا إلى أن اليوم الأول من الانتخابات يسير بسلاسة، وأنه لا توجد معوقات مؤثرة على عملية الانتخابات «بحسب ما رصدته غرف العمليات الرئيسية والفرعية»، مشيرا إلى أن الناخبين يدلون بأصواتهم بانتظام دون معوقات،خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة الذي قد تم توفير لهم كل التيسيرات للإدلاء بأصواتهم بشكل لائق وميسر.

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وتابع المحافظ الالتزام بالإجراءات الوقائية المنفذة (تطهير وتعقيم اللجان، وبوابات التعقيم.. إلخ)، مشددا على أهمية التوعية الدائمة بضرورة تطبيق التدابير الاحترازية أثناء العملية الانتخابية، من خلال الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات البينية والالتزام بالأماكن المحددة لوقوف الناخبين مع الالتزام بارتداء الكمامات أثناء عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى توافر مواد التعقيم والتطهير، وتطهير مقرات المراكز واللجان الانتخابية قبل وبعد عملية الاقتراع طوال أيام الانتخابات، خاصة وأن هذا الاستحقاق الديمقراطي يتم في ظل ظروف استثنائية نظرا لتداعيات أزمة فيروس كورونا.

وحرص المحافظ على تبادل الحديث مع المواطنين أمام اللجان،مطمئنا منهم على مستوى التيسيرات المقدمة لهم للإدلاء بأصواتهم، حيث عبر الكثير منهم على حرصهم على المشاركة في الانتخابات انطلاقاً من حبهم لوطنهم، ورغبتهم لمزيد من الاستقرار ومواصلة جهود الدولة نحو تحقيق التنمية، معربين عن تقديرهم للمجهودات الكبيرة التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة في تأمين المقرات واللجان الانتخابية، بجانب مجهودات التنفيذيين والجهات المعنية، وأن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد لخروج عملية الانتخابات بالشكل اللائق والحضاري.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد أتمت استعداداتها المكثفة لانتخابات مجلس الشيوخ لاستقبال مليون و875 ألف ناخب وناخبة موزعين على 481 مقر انتخابي تحتوي على 532 لجنة، وذلك من خلال مراجعة كافة الترتيبات والتجهيزات النهائية على المقار الانتخابية بجميع المراكز والقرى بنطاق المحافظة، والاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، ومتابعة المنظومة من خلال غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بخلاف غرف العمليات الفرعية بالوحدات والمحلية.