الوكيل البابوى في الإسكندرية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى القمص ابرام إيميل، الوكيل البابوى في الاسكندرية وراعي الكنيسة المرقسية الكبري، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تعقد لأول مرة بعد استحداث المجلس كغرفة نيابية ثانية.

وعقب التصويت في لجنة مدرسة الشهيد مقدم محمد عمر للبنات، قال «ايميل» إن «مجلس الشيوخ يثري الحياة النيابية في مصر إذ يعتبر الغرفة الثانية للبرلمان إلى جانب مجلس النواب».

ودعا جموع المصريين للتصويت في الانتخابات التي تتم على مدار يومين، مؤكدًا أن «المجلس يلعب دورًا هامًا جدًا في تنمية الديمقراطية التي نتوق لها جميعًا».

وشدد القمص ابرام على أنه «من الضروري أن يختار الناخبون أعضاء مجلس الشيوخ بعناية شديدة، من بين هؤلاء الذين يملكون خبرة سياسية أو عملية تمكنهم من تمثيل المصريين والتعبير عنهم».

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الوكيل البابوى في الإسكندرية يدلي بصوته في الانتخابات

الوكيل البابوى في الإسكندرية يدلي بصوته في الانتخابات

الوكيل البابوى في الإسكندرية يدلي بصوته في الانتخابات

الوكيل البابوى في الإسكندرية يدلي بصوته في الانتخابات