شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد غلق لجان انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهى في التاسعة من مساء الثلاثاء الموافق 11 أغسطس، عملية التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ وتفتح اللجان اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح الأربعاء، ويستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساءًا.

ويبلغ عدد المقيدين في كشوف الناخبين نحو 63 مليون مواطن يدلون باصواتهم أمام اللجان المقيد أسمائهم بها، ويبلغ عدد اللجان الانتخابية 14 ألفًا و92 لجنة فرعية يشارك 18 ألف قاض أساسى واحتياطى في الإشراف عليها، ويعاونهم 120 ألف موظف.