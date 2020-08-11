شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد غلق لجان انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنتهى في التاسعة من مساء الثلاثاء الموافق 11 أغسطس، عملية التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ وتفتح اللجان اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح الأربعاء، ويستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساءًا.
ويبلغ عدد المقيدين في كشوف الناخبين نحو 63 مليون مواطن يدلون باصواتهم أمام اللجان المقيد أسمائهم بها، ويبلغ عدد اللجان الانتخابية 14 ألفًا و92 لجنة فرعية يشارك 18 ألف قاض أساسى واحتياطى في الإشراف عليها، ويعاونهم 120 ألف موظف.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
95,666
-
تعافي
53,779
-
وفيات
5,035
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد غلق لجان انتخابات مجلس الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.