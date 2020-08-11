شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يوجه برفع كفاءة معهد التراث والفنون ومركز العلاج الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، برفع كفاءة معهد التراث والفنون ومركز العلاج الطبيعي بقاعة المؤتمرات عبر أعمال الصيانة والتطوير.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المنشآت، بحضور النواب والمستشار المالي والقانوني وأعضاء اللجنة وأمين عام الجامعة.

واستعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع، المقايسة التقديرية لمعهد التراث والفنون الشعبية بشرق النيل، والتي تشمل الدهانات الداخلية والخارجية والإنارة والأبواب والنوافذ واللوحات الفرعية ونظام إطفاء الحريق، والمقايسة التقديرية لمركز العلاج الطبيعي بالدور الأرضي بقاعة المؤتمرات (كورنيش النيل)، التي شملت معالجة الأسقف الخرسانية، وصيانة خطوط الصرف الصحي، والأرضيات والمحارة والدهانات، وكافة الأعمال الكهربائية وإنذار الحريق، وأعمال التليفونات والصوتيات.

في سياق منفصل، عقد الدكتور منصور حسن، اجتماع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بحضور نواب رئيس الجامعة والمستشار المالي والقانوني وأعضاء اللجنة وأمين عام الجامعة، وناقش خلال الاجتماع موضوعات متعلقة بنقل وندب عدد من أعضاء هيئة التدريس من والي الجامعة في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.