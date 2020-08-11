شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد سير العملية الانتخابية في لجان جنوب والعجوزة والعمرانية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عددا من المقار لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ والتي تستمر على مدار يومي ١١ و١٢ أغسطس ٢٠٢٠ لمتابعة توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وشملت اللجان التي تفقدها محافظ الجيزة «مؤسسة البنين ومدرسة الشهيد على أحمد فهمي الثانوية بحي جنوب ومدرسة القومية بالعجوزة ومدرسة أم الأبطال الثانوية بنين بحي العمرانية».

وأطمأن المحافظ على الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع التزام الناخبين والمرشحين وجميع المشرفين على اللجان بارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أنه تم تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت وإزالة أي معوقات وتم تشكيل لجنة عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.

ووجه «راشد» الدعوة لأهالي محافظة الجيزة بالمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري الهام لاختيار المرشح الذي سيمثلهم في مجلس الشيوخ مؤكدا على حرص المصريين على المساهمة في استكمال مؤسسات الدولة التشريعية والنيابية بما يدعم مسيرة التنمية وتحقيق مستقبل أفضل.

ومحافظة الجيزة ثاني أكبر المحافظات في أعداد الناخبين حيث يبلغ عددهم ٥٦٨٩٤٠١ والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل ٥٣٦ مركز انتخابي بالمدارس ومراكز الشباب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

Advertisements

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

محافظ الجيزة يتفقد سير العملية الانتخابية بلجان جنوب والعجوزة والعمرانية

محافظ الجيزة يتفقد سير العملية الانتخابية بلجان جنوب والعجوزة والعمرانية

محافظ الجيزة يتفقد سير العملية الانتخابية بلجان جنوب والعجوزة والعمرانية

محافظ الجيزة يتفقد سير العملية الانتخابية بلجان جنوب والعجوزة والعمرانية

محافظ الجيزة يتفقد سير العملية الانتخابية بلجان جنوب والعجوزة والعمرانية