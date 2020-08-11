شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: اللقاح الروسي ليس دواءً لعلاج فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن اللقاح الروسي ليس دواءً لعلاج فيروس كورونا ولكنه لقاح للتطعيم ضد فيروس كورونا ويعطي مقاومة ويعمل على إنتاج أجسام مناعية.
وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» على قناه «الحدث اليوم»: «لدينا خبرة في التطعيمات وكثير من الأمراض في مصر تم السيطرة عليها نتيجة لاستخدام التطعيمات».
وأوضح أن «وجود تطعيم ضد فيروس كورونا يعمل على تقليل نسبة الإصابات ونتابع جميع التطعيمات التي يتم عملها في العالم ومنها اللقاح الروسي»، مضيفًا أن «هناك عددا كبيرا من التطعيمات سيتم إنتاجة وسيكون لنا نسبة منها حتى نستخدمها في مصر وهذا عندما يثبت فاعليته».
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اصابات
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تعافي
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