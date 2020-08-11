شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: انتظام سير العملية الانتخابية.. وغرفة العمليات بلا شكاوى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ شهد انتظاما في سير العملية الانتخابية، ولم تتلقى غرفة العمليات أي شكاوى خاصة بالانتخابات، من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأكد اللواء عادل الغضبان ان اللجان الانتخابية تشهد تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين أثناء الإداء بأصواتهم، وهناك متابعة على مدار ٢٤ ساعة من غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الأحياء لتلقى أي شكاوى خاصة بالانتخابات وسرعة الاستجابة.

بدأت الانتخابات في التاسعة صباحا، لاستقبال المواطنين، ويحق لنحو ٥١٤ الف ناخبا من ابناء بورسعيد مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على ٩٨ مركز انتخابي و١٠٨ لجنة، بإشراف قضائي كامل.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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