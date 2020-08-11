شكرا لقرائتكم خبر عن النساء يتوافدن على اللجان الانتخابية قبل إغلاق باب التصويت في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في القليوبية اقبالا كبيرا للسيدات في نهاية اليوم الأول من الاقتراع، حيث توافد عدد كبير من السيدات على بعض لجان قرى بنها للادلاء باصواتهن.

وتفقدت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، واللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، مقار اللجان الانتخابية بمدينة كفر شكر لمتابعة سير العملية الانتخابية وتقديم كافة الدعم اللازم والتسهيلات لضمان نجاح العملية الإنتخابية.

وأكدت «ريان» في تصريحات صحفية أنه تم تفقد لجنتين بقرية أسنيت ولجنة أخرى داخل مدينة كفر شكر حيث تم رصد نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع والتعرف على حركة سير الانتخابات.

وناشدت «ريان» جموع المواطنين بضرورة النزول للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع والمشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري لبناء الدولة وتقديم كافة الخدمات والمرافق للمواطنين في كافة محافظات مصر.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

سيدات القليوبية لاخر لحظه

سيدات القليوبية لاخر لحظه

سيدات القليوبية لاخر لحظه