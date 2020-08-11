شكرا لقرائتكم خبر عن أساقفة المنيا يدلون بأصواتهم في انتخابات «الشيوخ».. ويدعون المواطنين للمشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى عدد من أساقفة محافظة المنيا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، الثلاثاء.

وأدلى الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا للأقباط الأرثوذكس، بصوته، كما قام الأنبا أغاثون، أسقف كرسي مغاغة والعدوه، بالإدلاء بصوت نيافته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنة رقم 629، بمدرسة الثانوية بنين، قليني بندر مغاغة، ورافقه القمص عزرا فنجري، وكيل عام المطرانية، والقس صموئيل سامي، سكرتير المطرانية.

وقالت مصادر كنسية بمطرانية ملوي للأقباط الارثوذكس بالمنيا، ان الأنبا ديمتريوس، ادلي بصوته في لجنة المعهد الأزهري الابتدائي الكائن بحي وسط مدينة ملوي.

وأكد الأباء الأساقفة أن الإدلاء بالصوت في الانتخابات يعد مسئولية تاريخية وواجب ووطني، داعين كافة المواطنين للخروج والإقبال على اللجان وعدم التراخي، حيث تحتم المسؤولية على الكل الوقوف بجانب الوطن الغالي مصر لمواجهة التحديات في الداخل والخارج.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.