شكرى: مصر تتواصل مع كافة الشركاء الدوليين لتوفير مزيد من الدعم لصالح لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر تتواصل مع مختلف الشركاء الدوليين في سبيل توفير المزيد من الدعم لصالح لبنان، غير أن هذا الأمر لن يتأتى بشكل كامل إلا من خلال "توجه جديد" يعيد الثقة إلى لبنان، ويؤهل لمرحلة جديدة على أسس مختلفة قوامها إعلاء مصلحة الشعب اللبناني وجعلها الأولوية فوق كل اعتبار. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، في أعقاب اللقاء الذي عقده مساء اليوم /الثلاثاء/ مع رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري والرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية.

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