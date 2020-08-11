شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات القضاة تشيد بدور أجهزة الدولة في انتظام العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار حمدي معوض عبد التواب عضو غرفة عمليات نادي قضاة مصر، إن الغرفة لم ترصد أي مخالفات أو معوقات خلال العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020 حتى الآن، مؤكداً على الدور الكبير الذي تلعبه أجهزة الدولة لإزالة أي معوقات تستهدف التأثير لسير العملية الانتخابية الجارية.

وتابع عضو غرفة عمليات نادى قضاة مصر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الدور الذى تقوم به القوات المسلحة ووزارة الداخلية في تأمين وتيسير الإجراءات للعملية الانتخابية يكشف عن التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة لإنجاح العرس الانتخابي، والتيسير على المواطنين من أجل الاستمتاع بممارسة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

وأوضح "معوض"، أن غرفة عمليات نادى قضاة مصر، لا تعلن أي مؤشرات تخص سير العملية الانتخابية، ولكنها تتلقى كافة الشكاوى والملاحظات من القضاة القائمين على الإشراف بالعملية الانتخابية إن وجدت، وتعمل على حل تلك المشاكل، وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لهم أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل، موضحاً أن الوطنية للانتخابات من تعلن مؤشرات الانتخابات

وكان مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أعلن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر النادى فى شارع شامبليون بوسط البلد، لمتابعة سير أعمال انتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ يومي 11 و12 أغسطس الجاري، من كل جوانبها بداية من استلام القضاة المظاريف، وحتى انتهاء عمليتي الاقتراع والفرز.

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ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومطروح 5 مرشحين).

وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.